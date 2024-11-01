edición general
Juan Soto Ivars: «Leer ABC de estudiante me producía una sensación punki de verdad»

Cuando empecé a interesarme por las noticias, que fue a partir de la universidad, yo leía muchas veces el ABC. Alguien de mi raza, 18 años, con greñas, con camisetas de heavy metal, que estudia periodismo y que le toca ser progre, al leer el ABC en el vagón del metro me producía una especie de sensación de punky de verdad, ¿sabes? Tenía algún compañero de clase, entonces, todavía en la carrera, que tenía vergüenza de leer medios de derechas. Y a mí me molaba, me parecía desafiante...

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
PARA QUIEN NO LLEGUE A LEER ENTRE LÍNEAS: está haciendo un reconocimiento a José Antonio Zarzalejos, fundador del medio del que viene, El Confidencial, y que era el director de ABC cuando este medio decidió no tragar ante según qué presiones del Gobierno del PP
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Tras los atentados del 11M, vino la teoría de la conspiración, y yo recuerdo muy bien cuando el ABC tomó la decisión editorial: nosotros aquí nos plantamos. Yo creo que esa es la primera cosa que recuerdo de ABC, que fue precisamente en un momento en el que la oposición de derecha era dura y de mucha -entonces se llamaba así- crispación. Aquel ABC tomó la decisión más difícil, que era decir: en vez de echarnos al barro, vamos a intentar tener un perfil propio y criticar a estos tíos del gobierno por lo que nosotros decidamos. Recuerdo haberlo hablado también en clase, recuerdo que fue algo que se comentaba en las universidades.
mmlv #5 mmlv
Este tío es muy tonto
#4 davidvsgoliat
Convirtiendo algo que debería ser un principio elemental del periodismo -guiarse por las evidencias y no por el argumentario de ningún partido- en una hazaña extraordinaria y épica.
Así nos va.
