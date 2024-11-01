Juan Soto Ivars: «Leer ABC de estudiante me producía una sensación punki de verdad»

Cuando empecé a interesarme por las noticias, que fue a partir de la universidad, yo leía muchas veces el ABC. Alguien de mi raza, 18 años, con greñas, con camisetas de heavy metal, que estudia periodismo y que le toca ser progre, al leer el ABC en el vagón del metro me producía una especie de sensación de punky de verdad, ¿sabes? Tenía algún compañero de clase, entonces, todavía en la carrera, que tenía vergüenza de leer medios de derechas. Y a mí me molaba, me parecía desafiante...
| etiquetas: periodismo , comunicación , prensa
Así nos va.