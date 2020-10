Juan Roig, presidente de Mercadona, pide no dar falsas esperanzas con la vacuna y apostar por "el pico y pala"

"Yo digo en mi empresa que estamos construyendo un túnel en el Himalaya. Me preguntan que cuánto va a durar y yo respondo: No lo sé, pero tú pica y no te gires, hay que continuar" Juan Roig. “Sanidad y la Economía son como respirar y comer; primero respirar, pero si no se come se muere”, dice Roig. “Pensar solo en la vacuna nos hace fatalistas”. El presidente de Mercadona considera que estos tiempos de coronavirus “la economía y la salud son igual de importantes, aunque primero es la salud. La dicotomía entre salud y economía es...