Juan y Medio estalla contra los ataques a Amancio Ortega

"Si no fuera por el altruismo y generosidad de este hombre, no cabe duda de que habría mucha más desgracias que lamentar "."Por si a alguien le cabe duda, de bien nacido es ser agradecido... Y le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega". Después, Juan y Medio ha estallado contra los críticos: "Eso la inmensa mayoría de los españoles. Todos no. Hay unos miserables y repugnantes que todavía rechazan su ayuda . No pasa nada, están en tratamiento y mejorarán. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños Amancio. Cómo me molas".