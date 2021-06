Juan Luis Arsuaga: "Los últimos hallazgos tumban el relato europeo de la evolución humana"

Apunta que, gracias al descubrimiento en Israel, se sabe que la evolución de neandertales y sapiens fue en paralelo, pero no tan independiente como se creía hasta ahora. Y que, junto al trabajo en China, abre los ojos contra una “visión europea” de la evolución humana: los neandertales no solo provienen del llamado Viejo Continente. Ya sabíamos que no solo hubo flujo de genes de neandertal a sapiens (y por ello todos los humanos tenemos casi un 3% de neandertales), sino que también hubo de sapiens a neandertal.