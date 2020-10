Juan Luis Arsuaga: "Como especie, el coronavirus no tiene ninguna importancia (...)"

Como especie, el coronavirus no tiene ninguna importancia. Ni siquiera afectará al destino de nuestra civilización. La especie no evoluciona a un ritmo apreciable a escala secular o de milenios. Aunque no paramos de evolucionar. De hecho, todos los que bebemos leche somos mutantes. Con el coronavirus nuestro sistema inmune está sometido a más presión, pero como otras tantas veces a lo largo de la historia de nuestra especie. Estamos permanentemente luchando contra patógenos. Así ha sido desde el ardipithecus a nuestros días.