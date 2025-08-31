edición general
Juan de Castilla pasa la noche en la UCI tras sufrir en Bayona una de las cornadas más graves de la temporada  

El matador de toros colombiano Juan de Castilla sufrió este sábado en Bayona (Francia) una de las cornadas más graves de toda la temporada cuando toreaba el primer toro de la tarde, de Araúz de Robles. Fue al rematar un pase de pecho rodilla en tierra cuando lo prendiño. Lo tuvo prendido en el aire largo tiempo. Pese al horror de la cogida y la sangre, pudo matar al toro. Llevaba ya dos extensas trayectorias. Fue establizado en la enfermería y trasladado a la Clínica Belharra, donde fue operado satisfactoriamente.

Veelicus #1 Veelicus
El toro esta bien o se ha infectado de algo chungo?
javierchiclana #6 javierchiclana
Se accidentó haciendo lo que más le gustaba... torturar otro animal. :wall:
TripleXXX #8 TripleXXX
Creo que habría que bombardear las dehesas y cortar el suministro de pienso para acabar de una vez con esos bovinos terroristas >:-(
BobbyTables #2 BobbyTables
Cosas que pasan cuando te metes con un animal con cuernos. Irrelevante.
#3 Tiranoc
Con ese nombre lo suyo es ser rey.
Pertinax #9 Pertinax *
#3 Diría que no va a ser el patriarca de una dinastía taurina.
Yoryo #5 Yoryo
Elegir una profesión de riesgo, tiene sus cosas :troll:
cabobronson #4 cabobronson
Creía que en Francia no se podía matar al toro
elsnons #7 elsnons
#4 si es como venganza como es el caso Si.
Barney_77 #10 Barney_77
Jajajajaja, que cachondo eres. No me gustan los toros, ojalá desaparezca esa mierda de tradición bárbara, pero tu comentario, tratando de ser gracioso, es bastante estúpido
#11 cunaxa
La gente no debía ir a los toros por humanidad misma.
Están pagando para que alguien arriesgue su vida, que a veces acaba en hospitalizaciones e incluso muertes.
Hay que buscarse entretenimientos que no maten a nadie.
