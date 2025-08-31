Juan de Castilla pasa la noche en la UCI tras sufrir en Bayona una de las cornadas más graves de la temporada  

El matador de toros colombiano Juan de Castilla sufrió este sábado en Bayona (Francia) una de las cornadas más graves de toda la temporada cuando toreaba el primer toro de la tarde, de Araúz de Robles. Fue al rematar un pase de pecho rodilla en tierra cuando lo prendiño. Lo tuvo prendido en el aire largo tiempo. Pese al horror de la cogida y la sangre, pudo matar al toro. Llevaba ya dos extensas trayectorias. Fue establizado en la enfermería y trasladado a la Clínica Belharra, donde fue operado satisfactoriamente.