Sol Bacharach, empresaria valenciana, es la viuda de Manuel Broseta, asesinado por ETA en 1992. Corinna: "El Rey decía estar loco de amor pero sólo me hizo un préstamo para el apartamento en Suiza" Corinna: "Me dijo que se casaría conmigo y a su hijo le dijo que no lo haría; lo que quería era el dinero"