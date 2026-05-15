Juan Carlos Monedero: "Detrás del auge de la extrema derecha hay un fracaso de la izquierda transformadora"

El profesor de Ciencias Políticas y cofundador de Podemos analiza el auge y caída de la formación morada que trató de canalizar las reivindicaciones del movimiento de los indignados surgido hace 15 años. Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) formó parte del núcleo fundacional de Podemos, la “herramienta” que trató de canalizar políticamente el malestar social y las reivindicaciones sociales tras un trienio de movilizaciones que eclosionaron con el 15-M. Si algo repetía en sus inicios, es que “venimos del 15-M, pero no somos el 15-M"...