edición general
11 meneos
22 clics

Juan Carlos Monedero: "Detrás del auge de la extrema derecha hay un fracaso de la izquierda transformadora"

El profesor de Ciencias Políticas y cofundador de Podemos analiza el auge y caída de la formación morada que trató de canalizar las reivindicaciones del movimiento de los indignados surgido hace 15 años. Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) formó parte del núcleo fundacional de Podemos, la “herramienta” que trató de canalizar políticamente el malestar social y las reivindicaciones sociales tras un trienio de movilizaciones que eclosionaron con el 15-M. Si algo repetía en sus inicios, es que “venimos del 15-M, pero no somos el 15-M"...

| etiquetas: extrema derecha , izquierda , política , juan carlos monedero
9 2 2 K 90 politica
8 comentarios
9 2 2 K 90 politica
Cantro #1 Cantro
Y él lo sabe mejor que nadie :roll:
2 K 33
Asimismov #2 Asimismov
Desde 1990 la derechona europea lleva acaparando puestos de funcionarios en todas las administraciones y por todos los medios posibles creando la red clientelar más grande que nadie pueda imaginar, al tiempo que desplaza el centro político hacia sus intereses.
Esto no lo para ningún discurso ni ideología y cuando la ilusión pudo acabar con la red, los medios pasaron a ser ilegítimos, ilegales e ilícitos, reconocidos como lawfare.

Ese es el elefante en la habitación.

¡Buen provecho!
1 K 27
manzitor #3 manzitor
Además de lo que indica #2, la izquierda ha abusado de la utopía en detrimento de la utilidad. Rufián lo dijo muy claro. Vox vende humo simple que se percibe como util o real, la izquierda vende cosas más complejas y menos mundanas en muchos casos. Toca pensar.
0 K 11
bronco1890 #6 bronco1890
#3 Extrema derecha: soluciones irreales a problemas reales. Extrema izquierda: soluciones reales a problemas irreales.
1 K 22
rusito #5 rusito
#2 El éxito de VOX es el fracaso de PODEMOS/SUMAR porque la mayoría de sus dirigentes se desconectaron de la realidad que padece la gente normal. Fíjate en las mujeres, cambiaron su manera de vestir por ropa mas sofisticada cuando empezaron a cobrar buenos sueldos. Ese tipo de detalles los percibe la gente. Hablaban de cambiar las vidas de la gente para bien y solo cambiaron sus vidas y de gente de su entorno próximo.
1 K 21
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Claro, lo de querer adueñarse de lo que era un movimiento trasversal, el 15M, no tiene nada que ver.

Buen provecho
0 K 12
calde #7 calde
Me parece ridículo pensar en "el fracaso de la izquierda", cuando vemos las tramas de corrupción de la derecha y los montajes que hacen contra la izquierda, incluso a nivel internacional, implicando a altos mandos de la policía, jueces, y por supuesto, empresarios.
0 K 15
#4 BoosterFelix *
Detrás del auge de la extrema derecha lo que hay es un tipo anónimo que les mostró a los feos cómo las mujeres tratan a alfa.

O cómo deberían tratarlo, si existiera.
0 K 8

menéame