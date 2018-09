Las joyas del arte que nunca verás  

El Museo del Arte Perdido, el que albergaría todas las obras maestras que han desaparecido a lo largo de la Historia, no para de crecer.- Este museo, no por imaginario menos importante, es el más asombroso de todos. Porque es mucho más abundante el arte desaparecido que el que conservamos, no olvidemos que las obras maestras de nuestro tiempo lo son, al fin y al cabo, porque han conseguido sobrevivirnos.