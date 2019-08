Jóvenes y vivienda

Cierto es que no pudimos irnos de viaje durante varios años, ni restaurantes ni aperitivos, no había dinero. Entendimos que invertir en la vivienda propia era una forma de ahorro. No se nos pasó por la cabeza pedir subvenciones, pues fue nuestra decisión libre y responsable. Hoy nuestros hijos satisfacen la voracidad especulativa de los fondos de inversión en forma de alquileres desorbitados. Atrás quedaron ciertos valores sociales, se han trastocado en especulación.