Jóvenes lideran protestas globales contra corrupción y crisis: de Perú a Kenia

Desde Nairobi hasta Yakarta, Katmandú o Antananarivo, las movilizaciones juveniles se alimentan de la indignación frente a la corrupción, la precariedad económica, los servicios públicos en crisis y las restricciones a las libertades digitales. Las quejas locales, apagones en Madagascar, precios de alimentos en aumento en Kenia— se transforman rápidamente en protestas nacionales amplificadas por hashtags virales, memes y una cultura digital compartida.