edición general
8 meneos
12 clics
Jóvenes lideran protestas globales contra corrupción y crisis: de Perú a Kenia

Jóvenes lideran protestas globales contra corrupción y crisis: de Perú a Kenia

Desde Nairobi hasta Yakarta, Katmandú o Antananarivo, las movilizaciones juveniles se alimentan de la indignación frente a la corrupción, la precariedad económica, los servicios públicos en crisis y las restricciones a las libertades digitales. Las quejas locales, apagones en Madagascar, precios de alimentos en aumento en Kenia— se transforman rápidamente en protestas nacionales amplificadas por hashtags virales, memes y una cultura digital compartida.

| etiquetas: jóvenes , protestas , corrupción , nepal , marruecos , madagascar , kenia
7 1 0 K 87 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
Gry #1 Gry *
Hay protestas similares en más países, en este otro artículo mencionan también Paraguay: www.cbc.ca/news/world/gen-z-protests-1.7649127
1 K 36
MisturaFina #2 MisturaFina
Bravo por los jovenes!!!
0 K 8

menéame