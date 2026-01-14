Jóvenes de un instituto de La Rioja difunden imágenes de compañeras desnudadas con IA

Varios alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Bartolomé Cossío de Haro (12.167 habitantes, según el INE en 2025) están siendo investigados por la difusión en diferentes grupos de WhatsApp de fotos de sus compañeras desnudas que han sido creadas con inteligencia artificial. Son más de 10 las estudiantes afectadas por este caso, con edades entre 14 y 16 años, de acuerdo con la información adelantada por el diario La Rioja. La Guardia Civil no ha aclarado si han recibido alguna denuncia por este asunto. El propio centro educat
| etiquetas: ia , desnudos