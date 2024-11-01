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Los jóvenes de hoy día no son unos fachas: la juventud es antifascista

Los jóvenes de hoy día no son unos fachas: la juventud es antifascista

El problema de las mentiras es que en ocasiones de tanto repetirlas hay quien termina por creérselas. Siento que eso es lo que ha pasado con la más que repetida consigna de “los jóvenes de hoy día son todos unos fachas”. Porque todavía hay personas que creen que eso es así, que no saben o que no quieren saber que en realidad la juventud de hoy día es la vanguardia del antifascismo.

| etiquetas: jovenes , antifascistas , no fachas , legitimar , extrema derecha
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2 comentarios
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fofito #2 fofito
El día de las elecciones te lo cuento
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#1 Aladroque
qué sentido tiene “infiltrarse” en la micromanifestación de la Falange en lugar de estar cubriendo la concentración antifascista que impidió que los fascistas entrasen al barrio de Lavapiés, o qué sentido tiene hacer un reportaje sobre diez franquistas en el barrio de Tetuán en el 1 de mayo en lugar de estar hablando de la manifestación de más de 3.000 personas que recorrió Vallecas por el día de la clase obrera, organizada por la Coordinadora Juvenil Socialista.

Precisamente, dar bola a la micromanifestación falangista es lo que permite a la izquierda reafirmarse en su relato victimista de "que viene el lobo", del que llevan viviendo décadas
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menéame