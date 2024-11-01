Los jóvenes de hoy día no son unos fachas: la juventud es antifascista

El problema de las mentiras es que en ocasiones de tanto repetirlas hay quien termina por creérselas. Siento que eso es lo que ha pasado con la más que repetida consigna de “los jóvenes de hoy día son todos unos fachas”. Porque todavía hay personas que creen que eso es así, que no saben o que no quieren saber que en realidad la juventud de hoy día es la vanguardia del antifascismo.