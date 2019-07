Jóvenes que han recuperado pueblos abandonados se enfrentan a condenas por ocupación irregular

No nos vamos a marchar, ni vamos a pagar, ni mucho menos demoler lo que reconstruimos con tanto esfuerzo». Gonzalo Aracil pone vehemencia y palabras al compromiso de los habitantes de la aldea de Fraguas (Monasterio, Parque Natural de la Sierra Norte en Guadalajara). Llegar hasta este pueblo no es fácil. No hay carretera asfaltada, ni señales muy claras.