Los jóvenes que creen que se gasta demasiado en pensiones se han cuadruplicado desde la pandemia y alcanzan máximos históricos

Uno de cada seis proletarios vasallos entre 25 y 34 años piensa ahora que se dedican demasiados recursos a esta política. El recelo hacia la inversión en cultura, medioambiente, cooperación o desempleo también crece. En algunos sectores de los jóvenes empieza a asentarse la idea de que el Reino de España gasta demasiado en pagar las pensiones. La corriente todavía es minoritaria, pero el porcentaje de personas en esta edad que lo piensa ha crecido mucho después de la pandemia.

| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , pobreza , precariedad , jóvenes
Maldita propaganda voxera y malditos medios que la propagan.
Lo de que suban los sueldos ni lo contemplan. Si esta va a ser la próxima generación de gobernantes vamos de cabeza al desastre
Que injusto, mi viejo ha trabajado y cotizado mas que VOX y todos sus votantes juntos xD.
La corriente todavía es minoritaria, pero....

... ya nos encargaremos los mass-media de promocionarla intensivamente hasta que sea la mayor preocupación de la población.
Esto es propaganda: y también la táctica de dividir a la población; para evitar que se unan los jóvenes y los pensionistas en la lucha por unas condiciones laborales dignas, que incluyen una buena pensión. El pueblo No nos dejemos dividir: jóvenes contra pensionistas, mujeres contra hombres, nos necesitamos unidos, pidiendo lo mismo: derogar la reforma laboral del 2012, exigir que nuestros impuestos sean para nosotros (sanidad, educación,..) no para la industria armamentista americana...
Titular alternativo: La propaganda neoliberal cala en los jóvenes que ya se creen que las buenas pensiones son malas y ellos no las cobrarán.

Bajo dicha propaganda solo se oculta la absoluta avaricia de los bancos y gestoras que quieren gestionar las pensiones del futuro.

Y yo me pregunto: ¿por qué tienen tanto interés en gestionar algo insostenible? ;)
Gente que no se da cuenta que ellos también se harán viejos y deberán jubilarse, pidiendo pan para hoy y hambre para mañana.

Pero todo esto viene de las redes sociales, estoy hasta los coj@nes de ver nominas y contar que el (aprox.) 30% del coste empresa es parte del salario y dan por hecho que si no pagaran impuestos cobrarían el salario bruto + lo que paga la empresa de costes.
Noticias de que los jubilados cobran más de media que los jovenes...eso si no los veo en las calles pidiendo mejoras salariales ni más derechos.

Creo que la generación que no ha tenido contacto con gente que ha vivido la guerra civil o la posterior dictadura ha perdido las raíces y se están autoatacando.
Uno de cada seis proletarios vasallos...

Esto lo has añadido de tu cosecha, no figura en el artículo. Eso tiene un nombre.
Las redes sociales más importantes que son americanas y creadas con el beneplácito de la CIA, después de analizar y espiarnos durante dos décadas, los últimos años le están sacando un gran rendimiento en beneficio de sus intereses ultracapitalistas especulativos. Tienen youtubers y similares que yo les llamo misioneros del capitalismo. Les están comiendo la cabeza a muchos jóvenes. Cuando despierten, igual será tarde.
Los mismos jóvenes que votan el capitalismo y la monarquía que les causan a ellos la precariedad y la pobreza que les hace defender como un derecho el poder hacer nacer a sus propias proles en esa precariedad, esa pobreza, ese capitalismo y esa monarquía, para poder sacarles a esas proles las pensiones que el capitalismo y la monarquía les sacan a ellos.

Como os digo siempre, no creáis a nadie que intente haceros creer que hay algo así como una guerra económica intergeneracional.

El…   » ver todo el comentario
Imposible ser mas anormales.
#2 Después de esto “ Uno de cada seis proletarios vasallos entre 25 y 34 ” yo esperaría cualquier cosa
Si fuera por algunos la "jubilación" seria otra cosa, básicamente darles pasaporte. Mientras pagas y cotizas todo bien, una vez que ya te jubilas eres un estorbo para el sistema, claro.

Supongo que como piensan que difícilmente las van a cobrar ellos, pues es un gasto innecesario.
cuando sean mayores cambiaran de opinion y pediran paguita al estilo de los que no han cotizado en su vida y se quejan de lo poco que les dan.
#6 Al paso que vamos, no creo que lleguen...
