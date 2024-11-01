Los jóvenes que creen que se gasta demasiado en pensiones se han cuadruplicado desde la pandemia y alcanzan máximos históricos

Uno de cada seis proletarios vasallos entre 25 y 34 años piensa ahora que se dedican demasiados recursos a esta política. El recelo hacia la inversión en cultura, medioambiente, cooperación o desempleo también crece. En algunos sectores de los jóvenes empieza a asentarse la idea de que el Reino de España gasta demasiado en pagar las pensiones. La corriente todavía es minoritaria, pero el porcentaje de personas en esta edad que lo piensa ha crecido mucho después de la pandemia.
Lo de que suban los sueldos ni lo contemplan. Si esta va a ser la próxima generación de gobernantes vamos de cabeza al desastre
... ya nos encargaremos los mass-media de promocionarla intensivamente hasta que sea la mayor preocupación de la población.
Bajo dicha propaganda solo se oculta la absoluta avaricia de los bancos y gestoras que quieren gestionar las pensiones del futuro.
Y yo me pregunto: ¿por qué tienen tanto interés en gestionar algo insostenible?
Pero todo esto viene de las redes sociales, estoy hasta los coj@nes de ver nominas y contar que el (aprox.) 30% del coste empresa es parte del salario y dan por hecho que si no pagaran impuestos cobrarían el salario bruto + lo que paga la empresa de costes.
Noticias de que los jubilados cobran más de media que los jovenes...eso si no los veo en las calles pidiendo mejoras salariales ni más derechos.
Creo que la generación que no ha tenido contacto con gente que ha vivido la guerra civil o la posterior dictadura ha perdido las raíces y se están autoatacando.
Esto lo has añadido de tu cosecha, no figura en el artículo. Eso tiene un nombre.
Como os digo siempre, no creáis a nadie que intente haceros creer que hay algo así como una guerra económica intergeneracional.
Supongo que como piensan que difícilmente las van a cobrar ellos, pues es un gasto innecesario.