Uno de cada seis proletarios vasallos entre 25 y 34 años piensa ahora que se dedican demasiados recursos a esta política. El recelo hacia la inversión en cultura, medioambiente, cooperación o desempleo también crece. En algunos sectores de los jóvenes empieza a asentarse la idea de que el Reino de España gasta demasiado en pagar las pensiones. La corriente todavía es minoritaria, pero el porcentaje de personas en esta edad que lo piensa ha crecido mucho después de la pandemia.