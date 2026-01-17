Los jóvenes abandonan la izquierda y se van en masa a PP y Vox

Sin embargo, ese concepto amplio de jóvenes engloba dos grupos con realidades distintas, y así se plasma en el desglose de la evolución: entre los más jóvenes, la generación Z, el empuje del último año ha venido de la mano del PP, mientras que en los milenial es Vox quien da impulso. El PSOE, en ambos casos, cae y propicia el giro de los jóvenes: ya la mitad prefiere a Feijóo o Abascal. Esto implica que no solo atraen a electores estrictamente de derechas, sino también mucho voto de centro.