“La vacuna es clave, ya solo ingresan pacientes de 50 a 70 años no inmunizados”- “Tenemos dos ingresados de más de 80 años, pero el virus no es lo que les llevó al hospital”. Vemos a personas que quedan con problemas a medio o largo plazo, lo que se llama long COVID o infección persistente y esto es relativamente frecuente en personas jóvenes y no sabemos a medio o largo plazo si a va a haber un probema