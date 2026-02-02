edición general
Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto

El hallazgo obligó a desalojar parte del hospital y a llamar a los artificieros, que tuvieron que intervenir para neutralizar el proyectil de 22cm de largo

#1 Rixx
Noticia bomba xD xD xD
