Joven consigue un trabajo con un currículum hecho a mano

Un joven argentino de 21 años consiguió un empleo despés de presentar ante su contratista un currículum hecho a mano. A pesar de que Carlos Duarte anduvo buscando una vacante, no tuvo éxito hasta que una empleada de una cafetería compartió su historia en las redes sociales. La mujer explicó que en la empresa donde ella labora no habían vacantes pero le pidió que dejara su CV. Él joven le respondió "Lo que pasa es que no tengo ni para imprimir".