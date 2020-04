Joseph E. Stiglitz: “Es un momento crítico para el futuro de Europa”

El Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz indica que estamos en un momento crítico para el futuro de la UE. A Europa no le está resultando tan sencillo replicar la gran ventaja de EE UU para enfrentar esta crisis: emitir deuda con la que financiar las medidas de salvamento. “Hay que emitir los eurobonos, de verdad lo creo, pero por ahora no hay suficiente solidaridad en Europa para apoyar una medida así”. Se está demostrando el error fundamental del liberalismo y es que los mercados por sí solos no pueden manejar una crisis como la actual.