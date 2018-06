Josep Borrell: No creo que el Govern quiera llegar a ningún tipo de acuerdo

Borrell no ve solución a corto, ni medio plazo. Ni confía en que el cambio de Gobierno, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, vaya a crear un nuevo ambiente político en Cataluña que lleve a acuerdos con la Generalitat. "Honestamente, no lo pienso. No creo que quieran llegar a ningún tipo de acuerdo.