Josep Borrell hace un llamamiento para acudir a la manifestación contra la independencia del domingo

"Las grandes decisiones que afectan a la vida de los pueblos no pueden decidirse por una mínima diferencia sino que requieren mayorías estables y fuertes". Así comienza la dclaración de un Borrel que se muesta fuertemente contrario al órdago secesionista: "El independentismo se tira por el precipicio de hacer un referéndum de sí o no a la independencia con sólo 72 votos, una mayoría simple, violando el Estatut de Cataluña". Borrel continúa: "El referéndum no es una panacea, no es la mejor expresión de la democracia". Hace falta crear consenso"