edición general
2 meneos
72 clics

Josema Yuste tacha a Ione Belarra de "idiota y facha" y critica que los actores de derechas "no salen del armario"  

“La gente que no está de acuerdo conmigo me dice: ‘Es idiota’. Porque ahora si no piensas como ellos eres un facha o eres un extremista, no lo sé. Me da igual lo que piensen de mí. Es que me la trae al pairo. Yo sé cómo soy. Soy una persona absolutamente normal, tolerante, demócrata, normal, soy de centro derecha, lo he dicho siempre, yo no soy de izquierdas, no votaré jamás a un partido de izquierdas en mi vida, lo tengo muy claro. Y yo respeto a la gente que son de Izquierda, del PSOE, de Sumar y de Podemos, y no tengo nada en contra”

| etiquetas: josema yuste , ione belarra , facha , martes y trece
2 0 3 K 10 Fachéame
9 comentarios
2 0 3 K 10 Fachéame
Kantinero #2 Kantinero
Soy una persona absolutamente normal......y un humorista pésimo e insufrible
4 K 40
#7 Xoche
#2 añade el término chabacano.
0 K 7
Ragle_Gumm #6 Ragle_Gumm
Han repetido tanto eso de que les llaman "fachas" por pensar diferente, que los más tontos se lo están creyendo de verdad.
2 K 38
#9 abogado_del_diablo
Respeto a la gente de de Podemos, pero Ione belarra es imbécil y facha.
Tenemos a otro José Manuel Soto: respeto a todos, de izquierdas y derechas, menos a los rojos.
Menudo cacao llevan estos payasos.
1 K 28
#3 DenisseJoel
Era más gracioso cuando hacía pareja con Millán.
0 K 13
#8 Xoche
#3 Sobre todo si eras un crío, porque que le haga gracia a una persona talludita este tipo de humor puede significar que el cerebro esté apagado o fuera de cobertura
0 K 7
Sandman #5 Sandman
Bla, bla, bla...
0 K 12
reithor #4 reithor
Está optando a la vacante del duo dinámico.
0 K 11
Spirito #1 Spirito
Soy un fanático que saluda por la mañana. xD
0 K 9

menéame