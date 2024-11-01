Josema Yuste tacha a Ione Belarra de "idiota y facha" y critica que los actores de derechas "no salen del armario"  

“La gente que no está de acuerdo conmigo me dice: ‘Es idiota’. Porque ahora si no piensas como ellos eres un facha o eres un extremista, no lo sé. Me da igual lo que piensen de mí. Es que me la trae al pairo. Yo sé cómo soy. Soy una persona absolutamente normal, tolerante, demócrata, normal, soy de centro derecha, lo he dicho siempre, yo no soy de izquierdas, no votaré jamás a un partido de izquierdas en mi vida, lo tengo muy claro. Y yo respeto a la gente que son de Izquierda, del PSOE, de Sumar y de Podemos, y no tengo nada en contra”