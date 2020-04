José María Calleja: "La España constitucional, de la convivencia y del progreso son valores de izquierdas"

Por primera vez estamos viendo un Gobierno de coalición desde la II República. ¿Qué espera? Que no sea un fracaso, creo que las dos partes que lo forman están perfectamente convencidas de que como lo hagan mal va a ser un fracaso con consecuencias complicadas para el futuro de la izquierda. Creo que se van a afanar en hacerlo lo mejor posible. Eso también pasa por que las discrepancias lógicas que haya no hagan reventar la operación. Me gustaría que mejorara la calidad de vida de la gente, las condiciones de empleo y hacer avanzar el país en…