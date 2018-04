José Manuel Villegas: "Si apoyas a un candidato en la moción de censura, hay que ponerle condiciones"  

Ciudadanos no quiere tener que retratarse en una moción de censura. Por eso esperan que Rajoy deje caer antes de esa fecha, aún no fijada, a Cristina Cifuentes. El secretario general del Partido, José Manuel Villegas, asume que los tiempos del presidente del Gobierno son lentos y, aunque han abierto la posibilidad de apoyar una moción, todavía tienen que ver en qué términos la presentan los socialistas. Si la respaldan, asegura, "pondremos condiciones". Entre ellas no descarta pedir entrar en el Gobierno. "Pero aún no estamos en esa fase"