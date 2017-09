José Manuel Maza asegura que la detención de Puigdemont es una opción que está "abierta"

El fiscal general del Estado afirma que es una medida que "de momento" no se ha considerado "oportuno" reclamar. Maza se muestra convencido de que el president está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, este último tipificado con prisión. Puigdemont, en 'Salvados, sobre su posible arresto: "No me gustaría. Si tiene que pasar, vamos a hacer frente a la situación".