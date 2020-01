José Manuel García-Margallo: 'Soraya no sumó a Rajoy, trajo la desunión al Consejo de Ministros'

El eurodiputado popular reconoce en una entrevista con LA RAZÓN las discrepancias internas que mantuvo con el último gobierno del PP: Cataluña, Gibraltar y la reforma de las instituciones. Publica su libro “Memorias heterodoxas” en el que desvela el gran poder que tenía la vicepresidenta en el Gobierno de Rajoy, Su relación con el ex presidente se deterioró después de que el ex ministro de Exteriores apoyara a Casado y no a Sáenz de Santamaría en las primarias.