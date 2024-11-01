edición general
José Manuel García, experto en negocios, vaticina el fin del menú del día tal y como lo conocemos: 'Mercadona hace siete años marcó un antes y un después'

El menú del día está en peligro. Según ha contado en X el experto José Manuel García, con 25 años experiencia en sectores Tecnologías Información y Financiero como Técnico, Gestor Proyectos, Consultor y Directivo, esta conocida oferta en bares y restaurantes puede llegar a su fin por tres factores.

SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
¿Pero qué absoluta basura de no noticia es esta?

José Manuel
Experto en negocios
Ha contado en X


No, el menú del día no va a desaparecer porque lo vaticine un mindundi en X.
skaworld #9 skaworld *
José Manuel García, con 25 años experiencia en sectores Tecnologías Información y Financiero como Técnico, Gestor Proyectos, Consultor y Directivo viene a contarnos algo de lo que no tiene ni puta idea pero si una muy peregrina opinión, porque el cliente del menu del dia no es el cliente de me como el tupper sentado en un puto parque. 25 años haciendo el canelo pa no saber diferenciar mercados.

#5 Tate
#19 Eukherio *
#5 Se está dejando Mercadona una millonada en lo de promocionar sus comidas preparadas. Son todo publireportajes de este tipo, que por fuera pueden parecer noticias pero después te pones a leer y ya ves que no hay nada más allá de las palabras del dueño de Mercadona y unas previsiones un tanto vagas. En Xataka ya llevan su buena decena de artículos de este estilo, y todos siguen el mismo patrón. Alguno intenta trampear los números diciendo que se están forrando con sus comidas preparadas y…   » ver todo el comentario
wata #23 wata
#19 Exacto. Y luego Mercadona alardea de no hacer publicidad.
YeahYa #1 YeahYa
Es decir, que hemos cambiado el menú sano (o al menos no ultraprocesado) por las mierdas preparadas del Mercadona

Y luego nos preguntamos por qué aumenta el cáncer de cólon entre los jóvenes...
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 En algunos Mercadonas han dado un paso más y además de la comida preparada de fábrica, tienen también cocina propia y hacen comida del día.

Es un poco más cara, pero está esquisita, como llegues tarde te quedas sin paella.
Skiner #4 Skiner
#3 Comentario patrocinado por Juan Roig :troll:
g3_g3 #10 g3_g3
#3 Eso de esquisita me parece bastante exagerado.
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#10 Ya, porque será "exquisito" en tal caso.
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 Eso también pensaba yo antes de probarla, que como mucho sería como una tienda de platos preparados.

Pero en el que tengo cerca la tortilla de patatas y verdura, las paellas y algunas croquetas son fuera de serie.
g3_g3 #17 g3_g3
#15 Lo he probado casi todo y está mejor de lo esperable, pero esquisito me parece exagerado.

El bocadillo serranito está muy bueno, pero en cualquier bocatería que hagan serranitos, suele estar mejor.

La paella de marisco siempre trae el gambon crudo por dentro.
#22 casicasi
#10 Querrás decir 'esagerado'.
#24 diablos_maiq
#22 también se acepta "hexagerado" :troll:
#21 Restrepo77
#3 He probado varias comidas preparadas del Mercadona y sigue siendo más caro y de menos calidad que muchas tiendas de comida para llevar. Supongo que si no existen esas tiendas cerca tengan sus ventas ya que es cómodo ir a comprar y de paso llevarse la comida o cena para el día y recalentarla en casa pero no veo nada más que aporte algo de valor a una buena casa de comidas para llevar.
woody_alien #13 woody_alien
el experto José Manuel García, con 25 años experiencia en sectores Tecnologías Información y Financiero

Un contable nos habla de las últimas tendencias en hostelería.

La hostelería deberá adaptarse ofreciendo fórmulas como el medio menú, el menú para llevar o propuestas más flexibles y competitivas

Desde la posguerra tienes medios menús en casi todos los sitios y desde la pandemia ofrecen para llevar (Aunque solo es obligatorio desde 2025), descuentos a empresas que piden varios menús.

A mitad del siglo XXI, que yo espero vivirlo, quedan 25 años más o menos, no habrá cocinas

Ni alimentos, ni comensales :troll:
#25 muerola
Mercadona dice , los delis en USA llevan haciendo lo mismo decadas.
have_a_nice_day #20 have_a_nice_day
Que gente más pesada joder, no quiero comer la basura del Mercadona nunca. Es más si no fuesen tan monopolistas no entraría jamás. Yo lo quiero es mi menú del día, donde siempre, que los camareros me conocen por mi nombre y donde me puedo comer una fabada y un filete por 15€
g3_g3 #12 g3_g3
Ejperto en negocios, vamos que no tiene ni puta idea de negocios y menos de restauración. xD
#6 astur365_628eed2f50e0f
" La hostelería deberá adaptarse , ofreciendo medios menús por ejemplo" Mira , ahora resulta que los madrilanos son unos adelantados a su tiempo. Y nosotros que pensábamos que era por roñosos
#11 Albarkas
#6 también han inventado el menú del día intermitente: hoy lo pagas y te lo comes, mañana lo pagas y no te lo comes. Ideal para ayudar a la hostelería madrileña :troll:
clinteastwood #18 clinteastwood
Un tonto dicendo tonterias. ¿Dónde está la noticia?
antesdarle #2 antesdarle
En la zona donde me muevo de Barcelona los menús ya están por 14 y 15 euros y no he notado que la gente deje de ir.
Skiner #7 Skiner
#2 Esto es una chorrada para vender propaganda de ese supermercado.
antesdarle #8 antesdarle
#7 pero a parte de una chorrada muy burda, cualquiera que esté acostumbrado de comer de menú va a cambiar ese lujo por un plato de mierda del Mercadona xD claro que si
BastardWolf #16 BastardWolf *
#8 joder y ya no es solo por la comida en si, sino por el acto de en la pausa de la comida salir de la oficina, cambiar el escenario e incluso comer con algun compañero cambiando el chip entre esa persona y tu.

Eso no te lo da ningun plato preparado que te tengas que calentar en la zona de comer de la oficina
