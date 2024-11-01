José Manuel García, experto en negocios, vaticina el fin del menú del día tal y como lo conocemos: 'Mercadona hace siete años marcó un antes y un después'

El menú del día está en peligro. Según ha contado en X el experto José Manuel García, con 25 años experiencia en sectores Tecnologías Información y Financiero como Técnico, Gestor Proyectos, Consultor y Directivo, esta conocida oferta en bares y restaurantes puede llegar a su fin por tres factores.
No, el menú del día no va a desaparecer porque lo vaticine un mindundi en X.
#5 Tate
Y luego nos preguntamos por qué aumenta el cáncer de cólon entre los jóvenes...
Es un poco más cara, pero está esquisita, como llegues tarde te quedas sin paella.
Pero en el que tengo cerca la tortilla de patatas y verdura, las paellas y algunas croquetas son fuera de serie.
El bocadillo serranito está muy bueno, pero en cualquier bocatería que hagan serranitos, suele estar mejor.
La paella de marisco siempre trae el gambon crudo por dentro.
Un contable nos habla de las últimas tendencias en hostelería.
La hostelería deberá adaptarse ofreciendo fórmulas como el medio menú, el menú para llevar o propuestas más flexibles y competitivas
Desde la posguerra tienes medios menús en casi todos los sitios y desde la pandemia ofrecen para llevar (Aunque solo es obligatorio desde 2025), descuentos a empresas que piden varios menús.
A mitad del siglo XXI, que yo espero vivirlo, quedan 25 años más o menos, no habrá cocinas
Ni alimentos, ni comensales
Eso no te lo da ningun plato preparado que te tengas que calentar en la zona de comer de la oficina