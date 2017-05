José Luis Peñas: “Cristina Cifuentes me pidió que no denunciara al PP por casos de corrupción en la sede de Génova”

El exconcejal del PP,José Luis Peñas que se atrevió a denunciar el Caso Majadahonda en 2005 y posterior denunciante de la trama Gürtel,sostiene que Cristina Cifuentes le recomendó no denunciar estas tramas y dice:“Cuando fui a denunciar los casos de corrupción del PP en la sede de Génova en el año 2005,en los despachos, Cristina Cifuentes me advirtió de que no denunciara lo que estaba pasando en Majadahonda,que mirara para otro lado,al ser el PP una gran familia,y que,por llevar tantos años en el partido, me premiarían en las siguientes elecc..