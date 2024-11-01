·
5
meneos
105
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
José Elías, empresario: “Vengo de China preocupado. Ahora entiendo por qué España está en la ruina”
El multimillonario español explicó la difícil situación que arrastra el país: "Date una vuelta por cualquier polígono industrial"
|
etiquetas
:
españa
,
ruina
5
0
13
K
-20
actualidad
18 comentarios
#1
alkalin
Me parece de una hipocresía y incoherencia discursiva alarmante.
El Sr. empresario en un viaje a China para buscar proveedores más competitivos se queja de que España está en la ruina.
4
K
54
#4
soberao
#1
Busca que el hagan caso y por eso este tipo de titulares sin noticia, porque noticia no hay.
1
K
20
#9
Gry
*
#1
Tenemos muchos empresarios que se dedican a vender cosas que hacen otros pero pocos que fabriquen esas cosas... y aún menos todavía que inventen cosas nuevas.
0
K
18
#15
Dragstat
#1
De hecho el motivo de que todo Occidente esté "en la ruina" según sus palabras, es "gracias" a empresarios como él. "Llora" por la "ruina" de España mientras le da negocio a otros. China también ha jugado bien sus cartas claro.
0
K
20
#16
uvi
#1
Si y no, me explico:
"Nos hemos acostumbrado a comprarlo todo fuera y eso nos está pasando una factura carísima"
Aquí entra toda la sociedad española, no solo los empresarios. Somos mucho de quejarnos de bajos salarios, de paro alto, mientras compramos en Temu o Amazon o cualquier producto de China por precio.
Por lo que no dejamos de ser, en general, también hipócritas.
0
K
10
#12
duende
*
Que manía tenéis de opinar leyendo sólo el título.
Dice que estamos en la ruina porque no producimos nada (se refiere a producción industrial), nos hemos convertido en una economía centrada en la agricultura y los servicios (y algún vehículo por compañías extranjeras).
Y creo que tiene razón, como alguna vez tengamos un problema en la cadena de suministros, lo que nos pasó con las mascarillas va a ser un chiste a pie de página.
1
K
31
#13
alkalin
#12
No producimos nada porque los empresarios de aquí se van a oriente a buscar empresas de producción industrial: "Consejos vendo, que para mi no tengo".
0
K
7
#14
soberao
*
#12
La agricultura es un sector de la producción, el problema es que hay muchas regiones que solo producen pero no manufacturan, como los viticultores que tienen cooperativa pero no tienen marca para comercializar sus vinos. En muchos sitios esto es a posta, para que grandes marcas tengan materia prima barata y así no tienen que competir con otra marca para vender lo mismo.
0
K
13
#18
mmlv
#7
Entonces para lo de EEUU no hay palabras:
La deuda de Estados Unidos está desbocada: ya supera en cantidad al PIB de China, Japón, Reino Unido, India y Alemania juntas
www.eleconomista.es/economia/noticias/13503814/08/25/la-deuda-de-estad
0
K
19
#3
mmlv
¿España está en la ruina?
0
K
19
#6
tul
*
#3
debe referirse a la moral de andar por casa en chancletas que gasta
0
K
17
#7
Mildranx
#3
Pues si, debemos mas de lo q valemos, eso técnicamente es estar en la ruina.
0
K
10
#2
concentrado
Porque las jornadas de trabajo no son de 14 horas al día, seguro
0
K
17
#5
pedrario
Imagino que no se dio una vuelta por las poblaciones donde no tienen ni agua corriente.
0
K
12
#8
Mildranx
#5
La gente siempre alabando china, y cuando lo hace alguien q no cae bien, pue ahora china es una m****
0
K
10
#10
Hynkel
#8
Alabándola mientras se podía deslocalizar allí las fábricas para ahorrarse un dinerillo.
Ahora que algunos descubren que lo tienen todo (fábricas, dinero, sobre todo el conocimiento) empieza el pánico.
No lo vais a pasar mal ni nada ahora que tenéis enfrente a alguien imposible de engañar, hermosos.
0
K
7
#11
DenisseJoel
Que se hubiera quedado allí. Seguramente saben cómo manejar a este tipo de gente.
0
K
11
#17
PerritaPiloto
Oh, mi exjefe acaba de descubrir que el agua moja.
0
K
8
