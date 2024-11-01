José Elías, empresario: "Los del 76 podíamos comprarnos un piso a los tres o cuatro años de empezar a trabajar"

"Salíamos con ganas de trabajar como bellacos. No se nos caían los anillos por nada: Te ibas de aprendiz o de becario a cualquier empresa. Acabas llevando los cafés de tu jefe. Currabas como el que más", dice Elías. "Pero a los 3-4 años te podías comprar un piso. Y decías: pues mira, me compensa", explica el empresario, que agrega: "Tengo un objetivo. Tengo un futuro. Tengo una ambición. Tengo una esperanza"...
#2 yo no leo que diga que lo pagábamos en 4 años sino que en esos 4 años ahorrábamos para dar la entrada de la hipoteca y a partir de ahí ya éramos propietarios, con piso comprado (aunque aún no pagado al 100%)
Luego unos cuantos años y ya.
Los nacidos en el 76 si estudiaban por ejemplo ingeniería, 6 años de carrera que se hacían en 8 de media, salían de la facultad con 26 años trabajaban 4 y con 30 se compraban la casa en 2006, que a poca gente le parecía antinatural ser soltero y ya eran muy comunes las parejas homosexuales con unión civil. Y a partir de 2005 ya era legal el matrimonio.
El resto de los que mantenemos contacto tenemos todos vivienda en propiedad y algunos solteros también.
Emparejados 100% propietarios
Solteros y divorciados, 2 sin vivienda y 2 con.
¿Me he equivocado mucho?
Porque comprar es diferente a tener pagada la hipoteca, y ahora los chavales de 26 normales no tienen capacidad para pagar una entrada de un piso.
Los de 75 con 25 años estaban en 2001 que era el inicio de la burbuja, por lo que en ese año aún eran asumibles.
Había deducciones, estaba la cuenta vivienda y un 20% de un precio relativamente asequible era fácil de conseguir con ayuda familiar para la entrada o en pareja.
Eso significa que, en 3 años de salario íntegro tenía pagado el piso...
La hipoteca supongo que sería 10 o 15 años...
Podía, perfectamente comprarme un piso solo y luego buscar familia...… » ver todo el comentario
También depende de cuando y en qué se pudiese a trabajar. Igual empezó a trabajar en cuanto tuvo los 18 (o antes).
Lo que no dice es como se han deteriorado los salarios. A la gente que contrata mi empresa ahora para hacer el mismo trabajo que yo hacía en 1999, le pagan el equivalente a lo que sería el 60% de lo que me pagaban a mí.
Sin contar que entonces el iva era del 16%.
Es todo un suma y sigue.
Que el que tenía vivienda pagada o comprada con hipoteca fija, sus gastos han subido menos que el IPC pero el que vivía de alquiler o le toca independizarse ahora está jodido porque si cobraba 2000 netos en 2015 eso era un salario potente y ahora en Madrid ni te da para ahorrar para una entrada
Ni aun teniendo ahorrado para la entrada, te la conceden.
Tengo un amigo muy cercano que lleva +10 años en… » ver todo el comentario
mientras hermana, el año pasado... empleada fija con sueldo de 1.500€, 25% ahorrado, piso "barato" el leganes.
La han dado una hipoteca a interes fijo a ella sola sin avales...
Los datos que das son mentira... o no das todos los datos.