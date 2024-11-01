edición general
José Elías, empresario: "Los del 76 podíamos comprarnos un piso a los tres o cuatro años de empezar a trabajar"

"Salíamos con ganas de trabajar como bellacos. No se nos caían los anillos por nada: Te ibas de aprendiz o de becario a cualquier empresa. Acabas llevando los cafés de tu jefe. Currabas como el que más", dice Elías. "Pero a los 3-4 años te podías comprar un piso. Y decías: pues mira, me compensa", explica el empresario, que agrega: "Tengo un objetivo. Tengo un futuro. Tengo una ambición. Tengo una esperanza"...

#2 Ladyardid
No sé qué trabajo tendría, pero soy del 75, me compré el piso con 26 años y he tardado 20 años en pagarlo. Era más fácil? Si claro, en el 2002 aún no imaginábamos la burbuja inmobiliaria, pero el sueldo mínimo era el que era y no daba para pagarlo en 3-4 años.
10 K 112
#5 EISev *
Yo sí me compré el piso a los 4 años de empezar a trabajar, con hipoteca joven a 35 años, pero comprado. En pareja, así que realmente solo soy propietario del 50% del piso.

#2 yo no leo que diga que lo pagábamos en 4 años sino que en esos 4 años ahorrábamos para dar la entrada de la hipoteca y a partir de ahí ya éramos propietarios, con piso comprado (aunque aún no pagado al 100%)
11 K 122
Ripio #10 Ripio
#5 Sactamente. En poco tiempo hubo dinero para una buena entrada.
Luego unos cuantos años y ya.
2 K 42
#15 Pitchford
#5 En aquella época casi nadie compraba un piso para él solo, porque tampoco era fácil. Pareja forzosa para comprar piso.
0 K 16
#19 EISev
#15 pareja forzosa suena fatal. Es verdad que es más fácil llegar antes a la pareja definitiva si no te han metido en la cabeza que tienes que probar 200 diferentes primero.
1 K 18
#24 Pitchford
#19 Definitiva nunca se sabe..
0 K 16
josete15 #20 josete15
#15 no era fácil, pero un titulado que cobrase como tal, lo podía hacer. Yo lo compré solo en 2003 con 25 años de hipoteca y ya puedo decir que tengo donde caerme muerto porque me quité la losa hace un par de años.
1 K 23
#22 Pitchford
#20 Estábamos hablando de los 70.. Comprarse un piso sin casarse era antinatural y sospechoso..
0 K 16
#25 EISev
#22 dice nacido en el 76

Los nacidos en el 76 si estudiaban por ejemplo ingeniería, 6 años de carrera que se hacían en 8 de media, salían de la facultad con 26 años trabajaban 4 y con 30 se compraban la casa en 2006, que a poca gente le parecía antinatural ser soltero y ya eran muy comunes las parejas homosexuales con unión civil. Y a partir de 2005 ya era legal el matrimonio.
1 K 28
#26 Pitchford
#25 Tienes razón. Ya era otra época.
0 K 16
#29 EISev
#26 aún así yo soy de esa época y reconozco que de los compañeros de instituto, los únicos que no tienen casa en propiedad son el que se quedó soltero y el que primero se divorció.

El resto de los que mantenemos contacto tenemos todos vivienda en propiedad y algunos solteros también.

Emparejados 100% propietarios
Solteros y divorciados, 2 sin vivienda y 2 con.
0 K 12
Mala #31 Mala
#5 ¿Cuánto viajabas? ¿Cuántas veces salías a la semana a cenar o a comer por ahí? ¿Cuánta ropa , y no voy a decir de marca, te comprabas?' Aguantabas viviendo con tus padres porque no pagabas nada y te daban de comer.
¿Me he equivocado mucho?
0 K 11
pepel #6 pepel
#2 Te dejaban hipotecar hasta el cuello; así no tenían que construir casas baratas para tí.
0 K 17
#7 poxemita
#2 ¿con 26 años cuanto tiempo llevabas trabajando?

Porque comprar es diferente a tener pagada la hipoteca, y ahora los chavales de 26 normales no tienen capacidad para pagar una entrada de un piso.
4 K 48
#8 EISev
#7 entonces tampoco podía dar la entrada todo el mundo, ojo.
0 K 12
#13 poxemita
#8 seguramente, pero seguro que menos porcentaje que ahora.

Los de 75 con 25 años estaban en 2001 que era el inicio de la burbuja, por lo que en ese año aún eran asumibles.

Había deducciones, estaba la cuenta vivienda y un 20% de un precio relativamente asequible era fácil de conseguir con ayuda familiar para la entrada o en pareja.
2 K 27
WcPC #14 WcPC *
#2 Cuando comencé a trabajar (soy algo menor a ti, pero no mucho) ganaba como 100.000 pts en mi primer trabajo (más, pero para no liar) y un piso pequeño podía costar 3 millones de pesetas (encontré una ganga de 2 millones, pero porque era interior, enano y tenía que meterle 1 millón más para arreglarlo)
Eso significa que, en 3 años de salario íntegro tenía pagado el piso...
La hipoteca supongo que sería 10 o 15 años...
Podía, perfectamente comprarme un piso solo y luego buscar familia...…   » ver todo el comentario
4 K 42
taSanás #28 taSanás
#14 mete en esa ecuación que en 50 años también el dinero vale menos, no es lo mismo pagar una cuota hoy de 1000€ que pagarla en el 2050
0 K 8
#21 MADMax2
#2 daría para dar la entrada de la hipoteca?

También depende de cuando y en qué se pudiese a trabajar. Igual empezó a trabajar en cuanto tuvo los 18 (o antes).
0 K 10
#3 Albarkas
¿Otra gilipollada del pavo éste?
7 K 88
#9 javi618
#3 Este mismo mensaje lo dice alguien que te caiga bien y te parecería todo perfecto.
4 K 43
#12 Albarkas
#9 sabrás tú.
0 K 12
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Ahora yo creo que no hay esperanza y que vamos para atrás como los cangrejos. Lo peor es que el esfuerzo ya no garantiza nada. ¿Para qué vas a trabajar como un bellaco si al final no llegas ni a un piso?", se pregunta. A juicio de José Elías, "se ha perdido la cultura del esfuerzo porque hemos matado el incentivo. Y sin incentivo, se muere la ambición", concluye.
6 K 72
#4 malditopendejo
Anda que te ibas a comprar un piso llevándole cafés al jefe de becario. Sensacionalista es poco.
4 K 47
josete15 #16 josete15
En parte lo que dice es verdad, cuando empecé a trabajar en el 99 una vivienda rondaba los 10 millones de pesetas (60mil euros) aunque la tendencia era al alza.
Lo que no dice es como se han deteriorado los salarios. A la gente que contrata mi empresa ahora para hacer el mismo trabajo que yo hacía en 1999, le pagan el equivalente a lo que sería el 60% de lo que me pagaban a mí.
Sin contar que entonces el iva era del 16%.
Es todo un suma y sigue.
2 K 33
#30 EISev
#16 es que eso es lo que está diciendo. Que se está hundiendo el poder adquisitivo. Que el salario mínimo habrá subido un 50 y pico % en un lustro pero el salario mediano solo ha subido un 15%

Que el que tenía vivienda pagada o comprada con hipoteca fija, sus gastos han subido menos que el IPC pero el que vivía de alquiler o le toca independizarse ahora está jodido porque si cobraba 2000 netos en 2015 eso era un salario potente y ahora en Madrid ni te da para ahorrar para una entrada
0 K 12
uyquefrio #11 uyquefrio
No me queda claro si eso era antes o después de ir estafando a la peña... :roll:
2 K 32
cocolisto #17 cocolisto
Menuda castaña de declaración.Este personaje no ha salido de la vida de yupi.
0 K 20
alfre2 #23 alfre2
Jajaja, un piso? Vaya pardillo!! Ahora hay señoras que se compran 50!!
0 K 12
SMaSeR #18 SMaSeR
El mayor "problema" de acceso a una vivienda propia no es el precio realmente, es que los bancos hoy no te sueltan la pasta, punto. Ningún obrero tiene la pasta para comprarse el piso a tocateja, ni ahora ni antes, por muy clase media que se crea. Si logras meterte en una hipoteca no va a haber mucha diferencia en años comparada con las hipotecas que se daban antaño, 20/25 años.
Ni aun teniendo ahorrado para la entrada, te la conceden.

Tengo un amigo muy cercano que lleva +10 años en…   » ver todo el comentario
0 K 7
#27 Sigo_intentandolo
#18 película...

mientras hermana, el año pasado... empleada fija con sueldo de 1.500€, 25% ahorrado, piso "barato" el leganes.

La han dado una hipoteca a interes fijo a ella sola sin avales...

Los datos que das son mentira... o no das todos los datos.
1 K 18
SMaSeR #32 SMaSeR
#27 Mentira porque lo dices tu hoyga. No se las han concedido por no querer meter avales.
0 K 7

