José Carlos Cabrera, experto en migraciones: 'En Andalucia tenemos Aquarius u Open Arms todos los días'  

Hoy llegan los rescatados por Open Arms. Como con el Aquarius, todo está preparado, pero esa acogida de calidad no se ha realizado nunca en Andalucía, como destaca el experto José Carlos Cabrera "la atención ha sido completamente desproporcionada, Aquarius llegan a Cádiz todos los días en forma de pateras". Los CIEs de Cádiz están al doble o triple de capacidad, desde el Domingo varios menores han desaparecido del centro de La Línea "hay 75 menores que no se sabe donde están". Ha habido casos de sarna y no cuentan con protocolo sanitario.