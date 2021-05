José Bono: "Gracias al reino de Marruecos en España hemos podido detener a terroristas radicales y evitar atentados con muertos"

José Bono ha contado en Liarla Pardo que ha pedido "permiso" para dar una noticia en Liarla Pardo: "Me consta por haber sido ministro de Defensa y responsable de los Servicios Secretos que gracias al reino de Marruecos en España hemos podido detener a muchos terroristas radicales y hemos podido evitar que se produzcan atentados con muertos". "Doy fe de que es así", ha asegurado. Por este motivo, ha dicho que no va a "aplaudir ninguna acción no humanitaria del Gobierno de Marruecos, pero querer llevarse mal con Marruecos y no querer reconocer…