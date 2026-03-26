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José Antonio Kast dijo que requerirán información a Noruega por ONG que financió a comunidades indígenas

José Antonio Kast dijo que requerirán información a Noruega por ONG que financió a comunidades indígenas

La fundación Norwegian People’s Aid entregó aportes por más de USD 500 mil a comunidades lafkenches a fin de frenar proyectos de empresas salmoneras. El presidente, José Antonio Kast, señaló de paso que su administración está evaluando la Ley Lafkenche, normativa que permite a comunidades de esa etnia administrar vastos espacios costeros marinos. El embajador de Noruega en Santiago aseguró que el actuar de dicha ONG “no refleja la postura del gobierno.”

| etiquetas: kast , indígenas , chile , noruega , empresa , salmón
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10 comentarios
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wata #1 wata
Qué pronto se van a arrepentir los chilenos.
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#4 Robe7064
#1 Muchos chilenos odian/desprecian a los indígenas y estarían muy contentos de que no existieran.
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#10 Robe7064
#9 Las leyes chilenas establecen qué es un bien nacional, cómo funcionan las concesiones y cómo funcionan las organizaciones formadas por particulares. KKKast es el presidente que juró hace 17 días "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". No es facultad del presidente de Chile intervenir en ninguno de estos aspectos.
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Findeton #2 Findeton *
Bien hecho por Kast. Los noruegos financian a los indígenas para que Chile no pueda hacerles la competencia en salmoneras.
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#3 Robe7064
#2 Viva la libertad, carajo, ¿o ya no? Tanto los grupos de lafkenches como las organizaciones noruegas son grupos de particulares que deberían tener libertad de perseguir sus fines dentro de la ley. Si a una comunidad en particular no le parece bien tener al lado una salmonera, ¿qué se mete KKKast? ¿intervencionisno estatal en favor de una actividad económica? Te desconozco.
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Findeton #5 Findeton
#3 Al revés, es un problema de derechos de propiedad mal establecidos. La dicha Ley Lafkenche no arregla el problema sino que traspasa las competencias de la nacionalización del mar del estado a esas "comunidades". Al revés, lo que habría que hacer es privatizar esas zonas costeras.
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#7 Robe7064
#5 ¿Qué derechos de propiedad? No inventes. En la ley chilena (¿creada por Pinocho?) el mar y las playas son Bienes Nacionales de Uso Público. Las salmoneras obtienen concesiones de uso lo mismo que puedo hacer yo o una comunidad indígena o un equipo de natación. ¿Por qué un presidente partidario de la "libertad" y de las leyes de Pinocho va a intervenir en favor de unos por sobre otros?
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Findeton #9 Findeton
#7 Eres tú el que defiende que el mar y las playas sean bienes estatales. Por tanto TODO es intervención en ese caso. La única forma real de eliminar intervenciones estatales es que dejen de ser bienes estatales y se privaticen. Que es exactamente lo que he dicho.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#2 #3 protestan por la contaminación del agua por residuos, antibióticos y por culpa del alimento no consumido el fondo marino se degrada (acumulación de desechos) y la aparición de algas nocivas (mareas rojas).
Muchas concesiones están cerca o dentro de áreas protegidas

Un caso clave fue la crisis ambiental de 2016 en Chiloé, vinculada a vertidos y bloom de algas.
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#8 Robe7064
#6 Soy chilote :-)
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menéame