José Antonio Kast dijo que requerirán información a Noruega por ONG que financió a comunidades indígenas

La fundación Norwegian People’s Aid entregó aportes por más de USD 500 mil a comunidades lafkenches a fin de frenar proyectos de empresas salmoneras. El presidente, José Antonio Kast, señaló de paso que su administración está evaluando la Ley Lafkenche, normativa que permite a comunidades de esa etnia administrar vastos espacios costeros marinos. El embajador de Noruega en Santiago aseguró que el actuar de dicha ONG “no refleja la postura del gobierno.”