Jornada última: un mundo que no quiere ir al cole irá al cole

“La covid no es una enfermedad banal. Sus secuelas y el colapso sanitario no son banales. Banalizar la enfermedad, no investigarla, no alarmar, es una región del negacionismo neolib. Esa enfermedad, que nace de un desastre ecológico prolongado es el neolib, y se ha gestionado a través de él. Afecta a las clases humildes, más expuestas, con menos capacidad de distanciamiento incluso en su domicilio. A modo de ejemplo del carácter clasista de esta enfermedad, te doy uno incomprensible: los camioneros, a pesar de tener incluso una infección…