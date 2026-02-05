Jorge Rodríguez pide perdón durante debate de la Ley de Amnistía

«Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también», afirmó ante la plenaria. Rodríguez explicó que su postura no responde solo a una estrategia política, sino a una convicción personal sobre la libertad. «A mí no me gustan los presos», sentenció. En una reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta de Venezuela), sorprendió a los presentes con un discurso centrado en la reconciliación y el perdón.