Jorge Martínez (Ilegales): Yo sé cómo matar a tiros, un pueblo debe aprender a defenderse

Hace tiempo que los asturianos Ilegales no tienen nada que demostrar. En sus treinta años de vida, mantuvieron un altísimo nivel en los directos, no publicaron un disco malo y lograron sobrevivir a todas las modas del planeta rock. Jorge Martínez (Avilés, 1955) acude a la cita media hora tarde, haciendo su clásica entrada triunfal. “Venía pensando en qué excusa ponerte, por ejemplo que me habían recetado un supositorio pero que no encontraba ninguno del tamaño necesario”