Jorge Javier Vázquez: "Isabel Díaz Ayuso es una política desastrosa. El caos"

No quería, pero no puedo dejar de hacerlo. Viviendo en Madrid resulta imposible mirar hacia otro lado y no escribir sobre Díaz Ayuso. Llevo en la capital 25 años. No recuerdo un desbarajuste tan vergonzante en la Comunidad. Lo peor no es que Isabel Díaz Ayuso sea una política desastrosa, sino que ella no lo sepa. Lo peor no es que le ofrecieran el cargo –que también–, sino que lo aceptara. Borracha de sí misma nos endilga soflamas más propias de barras de bares a las cuatro de la madrugada que de una profesional seria.