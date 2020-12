Jorge Javier Vázquez: Me he depilado el pene, los testículos y el culo a fondo  

No me lo había hecho antes, no por temor al dolor, sino porque me daba vergüenza que manosearan mis partes. Seré más exacto: no que me las manosearan, sino que me las vieran. Porque yo he tenido una relación complicada con mi cuerpo. Teniendo en cuenta que ahora es cuando mejor estoy, pues fíjate tú cómo he podido llegar a estar antes. Qué belleza tan salvaje poseen algunas piezas de anticuario. Eso es lo que quiero ser yo. Una joya eterna.