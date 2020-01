Jordi Surroca me ha hecho sentir estafado y timado. Me he arruinado en 2019  

En este video os hago saber la experiencia personal que he sufrido durante el año 2019. EL único corte que existe es porque hago una pausa demasiado larga para coger aliento. No me avergüenzo de hacerlo intentado, ni de seguir luchando para seguir adelante trabajando de aquello que me apasiona. Este video tiene el único propósito de que no le suceda a NADIE MÁS lo mismo que me ha sucedido a mí. Porque os puedo asegurar que el desgaste físico y psicológico llega a niveles desesperantes.