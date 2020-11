Jordi Llopart murió pobre y fue despreciado en Cataluña por dedicar su medalla a España

Hace exactamente dos años, cuando el Comité Olímpico Español organizó un homenaje a los atletas que compitieron en los Juegos de Moscú 1980, a Jordi Llopart le tuvieron que comprar un traje para que no desentonara con el resto del grupo. El medallista de plata de los 50 kilómetros marcha no tenía ninguno en el armario; sobrevivía desde hacía años con una renta de 426 euros al mes, que llamaba su "seguro de vida". Tenía dos hijas menores a su cargo; Llopart pedía "trabajo, no limosna", pero nadie parecía acordarse de él-`.