Jordan Peele ("Nosotros") no rodará películas con protagonistas blancos

“No me veo a mí mismo poniendo a un tío blanco de protagonista en mi peli”, comentó Peele. Y a continuación explicó sus razones: “No es que no me gusten los tíos blancos. Pero esa película ya la he visto”. Según explica, prefiere aprovechar sus películas para facilitar la presencia de afroamericanos en el cine mainstream: “Es una de las mayores y mejores partes de esta historia es sentir que habitamos nuestra época: ha tenido lugar un renacimiento que demuestra que los mitos sobre la representatividad [racial] en la industria son falsos”.