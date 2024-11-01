edición general
Jonas Vingegaard se pronuncia sobre las manifestaciones y protestas en la Vuelta a España: "La gente lo hace por una razón"

Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta a España 2025, ha dado su opinión sobra las protestas que se están viviendo en la carrera: "Lo hacen por una razón".

