Jon Hernández, experto en IA, avisa: “La inteligencia artificial va a reemplazar a casi todos los trabajos”

“En cuestión de un año podrá reemplazar cualquier trabajo en remoto con el mismo nivel de calidad que humano”. Trasladado a las empresas, cree que los becarios serán quienes afectará más una vez se asiente definitivamente. “Normalmente, en las empresas a los becarios se les asignan tareas simples, las más automatizables. La primera ola afectará a estos trabajadores”.
que vende cursos, vamos
EJPERTO EN IA POR LA UNIVERSIDAD DE MISCO.
Quedarán empresas que crean trabajo y se hará boicot a las de la IA
Estamos dando por sentado que la IA es "otra herramienta tecnológica más", asimilándola a la invención de la imprenta (que dejó en paro a los amanuenses), la iluminación eléctrica (a los fareros) o el coche de combustión (a los postillones de carruajes).
En mi opinión, creo que es trivializar a la IA y no tomar en serio el verdadero potencial disruptivo que tiene.