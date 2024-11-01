edición general
Jon Hernández, experto en IA, avisa: “La inteligencia artificial va a reemplazar a casi todos los trabajos”

“En cuestión de un año podrá reemplazar cualquier trabajo en remoto con el mismo nivel de calidad que humano”. Trasladado a las empresas, cree que los becarios serán quienes afectará más una vez se asiente definitivamente. “Normalmente, en las empresas a los becarios se les asignan tareas simples, las más automatizables. La primera ola afectará a estos trabajadores”.

Supercinexin #2 Supercinexin
Buenas noticias para los niños que cosen nuestra ropa en Bangladesh. Ya no tendrán que trabajar más.
Graffin #5 Graffin
#2 Pues es cierto, porque vamos a ser todos tan pobres que no vamos a poder comprarla.
Torrezzno #6 Torrezzno
Incluido el de expertos en IAs
ChatGPT #7 ChatGPT *
www.linkedin.com/in/jon-hernandez-ia/?originalSubdomain=es --> EJPERTO.... qu eno es Ejperto...
que vende cursos, vamos  media
asola33 #8 asola33
El mismo día leo esta noticia y otro experto diciendo que el empleo aumentará, como en otras revoluciones industriales...
ChatGPT #11 ChatGPT
#10 humo aquella, humo esta. :-D
Lutin #3 Lutin *
Los becarios dice, menudo gañán, da vergüenza ajena.

EJPERTO EN IA POR LA UNIVERSIDAD DE MISCO.
#9 sliana
Veamos, la IA sustituye todos los trabajos, nosotros no tenemos ingresos, no podemos pagar los productos que crea la IA, esas empresas se van a la mierda?
Quedarán empresas que crean trabajo y se hará boicot a las de la IA
ElBeaver #1 ElBeaver
Pasará y ya está, el nivel aumentará y surgirán nuevas oportunidades laborales.
haprendiz #4 haprendiz *
#1 Y como ya ha pasado antes, lo damos por hecho como si fuese una ley inexorable grabada a fuego.

Estamos dando por sentado que la IA es "otra herramienta tecnológica más", asimilándola a la invención de la imprenta (que dejó en paro a los amanuenses), la iluminación eléctrica (a los fareros) o el coche de combustión (a los postillones de carruajes).

En mi opinión, creo que es trivializar a la IA y no tomar en serio el verdadero potencial disruptivo que tiene.
