Del Joker a Ignatius: contra la censura, humor (aún más) irreverente

No hay más que echar un ojo al Twitter para encontrar repetido hasta la saciedad eso de “ya no se puede hacer chistes de nada”. El debate parece haberse centrado en los límites del humor y su censura, dando la espalda al crecimiento de la comedia subversiva. “Los que dicen eso deberían ir a más locales de comedia”, opina Tomás Silberman, coordinador de guión en Comedy Central. “Una cosa es que haya habido más escándalos, que es cierto, y otra muy distinta que no se puedan hacer chistes de nada.