Joker: Cómo ser uno mismo entre la desigualdad, la enfermedad y las malas circunstancias

Escribir sobre la última película de Joker no es fácil a estas alturas. Primero por la saturación de los artículos ya escritos, y segundo por no saber si lo que voy a compartir ya está explicado, y mejor escrito de paso. Destacar primero los temas que introduce la película, ya sea de forma directa o indirecta: Su desmoralizante actualidad, los problemas mentales, la decadencia que casi se respira, la desigualdad social que plantea, etc. También otros temas que aborda son la dependencia de las personas mayores o la precariedad laboral.