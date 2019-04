John Malkovich interpretará a Séneca en una película sobre el filósofo cordobés

Según dio a conocer Screen Daily, John Malkovich será el protagonista de una adaptación cinematográfica de la vida de Séneca, en específico del período que incluyó su relación con Nerón, uno de los emperadores con peor reputación en la historia de la antigua Roma y de quien el filósofo fue tutor y maestro. La cinta llevará por título Seneca – On The Creation Of Earthquakes y será dirigida por Robert Schwentke, realizador y guionista de origen alemán de fama un tanto modesta.