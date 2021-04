John Lydon lanza amenazas de demanda contra la serie sobre los Sex Pistols de Danny Boyle

El músico John Lydon, excantante del legendario grupo inglés Sex Pistols, amenazó con demandar a los responsables de la serie biográfica sobre la banda punk que prepara el canal FX con dirección de Danny Boyle, tras calificarla como "la mierda más irrespetuosa" que ha tenido que soportar. "Han llegado hasta el punto de contratar a un actor para interpretarme, pero ¿en qué está trabajando el actor? Ciertamente no en mi personaje. Lo siento, creen que pueden hacer esto, como pasar por encima de mí, pero no va a suceder. No sin una pelea enorme".