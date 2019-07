John Carpenter coescribirá una historia del Joker para DC

El popular cineasta John Carpenter está escribiendo una historia de 40 páginas sobre el Joker, junto con Anthony Burch, guionista del videojuego Borderlands 2, que estará vinculado con el evento del Año del Villano de DC Comics. El número especial llevará por título The Joker: Year of the Villain #1 y se pondrá a la venta el 2 de octubre, con dibujos de Philip Tan y Marc Deering.