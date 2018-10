Joe Strummer, el músico en tránsito tras el mito de The Clash

La discografía de Strummer a partir de la disolución de The Clash fue, como su propia vida, dispersa y mayormente desconocida. Como una suerte de inmediato precedente de Manu Chao, las canciones de Joe Strummer y sus discos en compañía de los Mescaleros surgen del mestizaje y la colisión de estilos: punk, dub, folk, sonidos africanos y latinos. Sustituyó a Shane McGowan al frente de los Pogues, cantó con Johnny Cash y Bono, colaboró con The Levellers, Lee Perry o The Black Grape y produjo a nuestros 091.